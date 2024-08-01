F-16 могут переломить ход войны только при одном условии

F-16 могут переломить ход войны только при одном условии1
- Юрий Богданов
- 1.08.2024, 15:50
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Самолеты свой вклад сделают.
Самолеты сами по себе могут стать фактором Х, если ты можешь расплющить вражескую ПВО и оставить его авиацию на земле. Ну, как американцы в Ираке. Но нам такую функцию не подвезли и не подвезут.
В то же время Россия, начинавшая войну с тотального превосходства в воздухе, не сумела преодолеть украинскую ПВО и за 30 месяцев войны не смогла сделать ни авиацию, ни ракеты решающим фактором войны.
Но каждый самолет, даже если он не ведет к капитуляции Путина за 15 минут, уменьшает возможности россиян – возможности наносить удары КАБами по военным и гражданским, позволяет более эффективно сбивать ракеты и ударные БпЛА врага, уменьшает давление на линию фронта, на энергетику, на критическую инфраструктуру в целом.
Каждая партия F-16 не сводит к нулю вероятность того, что россияне попадут в очередную больницу или дом. Но значительно уменьшает вероятность этого. Война как явление – это вообще игра вероятностей. Любое улучшение баланса в нашу пользу – это хорошо.
То есть каждый самолет становится компонентом очень многофакторной войны, где работают люди, арта, бронетехника, БпЛА, наземная ПВО и т.д. Тем компонентом, который будет работать на дальнейшее истощение России и уменьшение ее военного потенциала. И да, когда страна гонит на фронт танки 50-х годов, рассказывать о ее «неисчерпаемых ресурсах» довольно забавно.
Хотим большего? Да, это естественно. Хотите побыстрее? Это тоже естественно. Но я, если честно, не вижу никаких подводных камней в истории с самолетами. Подготовка пилотов, инфраструктуры, развертывание совершенно необычных боевых машин такой сложности за два года – это на самом деле на уровне отдельного подвига.
Поэтому не ожидаем чудес. Но свой вклад самолеты внесут. В то, чтобы Украина сохранилась как государство и мы снова жили в мирной стране.
Юрий Богданов, liga.net