F-16 могут переломить ход войны только при одном условии 1 Юрий Богданов

1.08.2024, 15:50

3,550

Фото: Charter97.org

Самолеты свой вклад сделают.

Самолеты сами по себе могут стать фактором Х, если ты можешь расплющить вражескую ПВО и оставить его авиацию на земле. Ну, как американцы в Ираке. Но нам такую функцию не подвезли и не подвезут.

В то же время Россия, начинавшая войну с тотального превосходства в воздухе, не сумела преодолеть украинскую ПВО и за 30 месяцев войны не смогла сделать ни авиацию, ни ракеты решающим фактором войны.

Но каждый самолет, даже если он не ведет к капитуляции Путина за 15 минут, уменьшает возможности россиян – возможности наносить удары КАБами по военным и гражданским, позволяет более эффективно сбивать ракеты и ударные БпЛА врага, уменьшает давление на линию фронта, на энергетику, на критическую инфраструктуру в целом.

Каждая партия F-16 не сводит к нулю вероятность того, что россияне попадут в очередную больницу или дом. Но значительно уменьшает вероятность этого. Война как явление – это вообще игра вероятностей. Любое улучшение баланса в нашу пользу – это хорошо.

То есть каждый самолет становится компонентом очень многофакторной войны, где работают люди, арта, бронетехника, БпЛА, наземная ПВО и т.д. Тем компонентом, который будет работать на дальнейшее истощение России и уменьшение ее военного потенциала. И да, когда страна гонит на фронт танки 50-х годов, рассказывать о ее «неисчерпаемых ресурсах» довольно забавно.

Хотим большего? Да, это естественно. Хотите побыстрее? Это тоже естественно. Но я, если честно, не вижу никаких подводных камней в истории с самолетами. Подготовка пилотов, инфраструктуры, развертывание совершенно необычных боевых машин такой сложности за два года – это на самом деле на уровне отдельного подвига.

Поэтому не ожидаем чудес. Но свой вклад самолеты внесут. В то, чтобы Украина сохранилась как государство и мы снова жили в мирной стране.

Юрий Богданов, liga.net

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com