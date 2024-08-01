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Страшная авария под Крупском: легковушка столкнулась с грузовиком

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  • 1.08.2024, 15:56
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Страшная авария под Крупском: легковушка столкнулась с грузовиком

Пострадали дети.

В Крупском районе Opel столкнулся с грузовиком МАЗ, пострадали четверо детей, сообщили в Следственном комитете.

Сегодня днем 49-летний водитель Opel ехал в сторону Минска по обочине трассы М-1. Вблизи деревни Карповка он не заметил стоящий большегруз МАЗ и въехал в него.

В аварии пострадали четверо детей от 8 до 18 лет — пассажиров легковушки. Они доставлены в больницу, степень тяжести телесных повреждений устанавливается.

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