Страшная авария под Крупском: легковушка столкнулась с грузовиком 1 1.08.2024, 15:56

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Пострадали дети.

В Крупском районе Opel столкнулся с грузовиком МАЗ, пострадали четверо детей, сообщили в Следственном комитете.

Сегодня днем 49-летний водитель Opel ехал в сторону Минска по обочине трассы М-1. Вблизи деревни Карповка он не заметил стоящий большегруз МАЗ и въехал в него.

В аварии пострадали четверо детей от 8 до 18 лет — пассажиров легковушки. Они доставлены в больницу, степень тяжести телесных повреждений устанавливается.

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