Серебряный призер Олимпиады по стрельбе из пистолета стал стал героем мемов 4 1.08.2024, 16:14

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Он выступал без специальных очков, наушников и держал руку в кармане.

В Сети обсуждают 51-летнего турецкого стрелка Юсуфа Дикеча, который выступил на Олимпиаде без специальной экипировки и вместе с 24-летней Севвал Тархан завоевал серебряную медаль в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров.

В отличие от других участвовавших в соревновании спортсменов, Дикеч не надевал специальные очки, которые позволяют избежать бликов, а также шумоподавляющие наушники. Кроме того, при стрельбе он непринужденно держал свободную руку в кармане.

В Сети появилось много мемов с турецким стрелком.

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