Белорусы все-таки смогут въехать в Латвию на авто

Белорусы все-таки смогут въехать в Латвию на авто1
- 1.08.2024, 16:32
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Но есть нюанс.
В индивидуальном порядке разрешение на въезд в Латвию может предоставить Служба финансовой разведки — специальное ведомство, следящее за соблюдением международных санкций. Именно этот орган рассматривает ходатайства.
Как сообщили «Белсату» в этом учреждении, разрешение можно получить при условии, если автомобиль с белорусскими номерами ввозится в Латвию не для продажи.
Просить разрешения могут:
— граждане Латвии, которые хотят въехать на своей легковой машине, зарегистрированной в Беларуси;
— граждане Латвии, которые хотят приехать на автомобиле, принадлежащие близкому родственнику (резиденту Беларуси) и зарегистрированные в Беларуси;
— граждане Беларуси, которые имеют действующую визу или вид на жительство и хотят въехать на собственной машине, зарегистрированной в Беларуси.
Обязательное условие во всех этих случаях – использование транспортного средства только в личных целях.