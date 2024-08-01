Белорусы все-таки смогут въехать в Латвию на авто 1 1.08.2024, 16:32

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Но есть нюанс.

В индивидуальном порядке разрешение на въезд в Латвию может предоставить Служба финансовой разведки — специальное ведомство, следящее за соблюдением международных санкций. Именно этот орган рассматривает ходатайства.

Как сообщили «Белсату» в этом учреждении, разрешение можно получить при условии, если автомобиль с белорусскими номерами ввозится в Латвию не для продажи.

Просить разрешения могут:

— граждане Латвии, которые хотят въехать на своей легковой машине, зарегистрированной в Беларуси;

— граждане Латвии, которые хотят приехать на автомобиле, принадлежащие близкому родственнику (резиденту Беларуси) и зарегистрированные в Беларуси;

— граждане Беларуси, которые имеют действующую визу или вид на жительство и хотят въехать на собственной машине, зарегистрированной в Беларуси.

Обязательное условие во всех этих случаях – использование транспортного средства только в личных целях.

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