Плохие новости для Путина Александр Немец

1.08.2024, 16:56

Фото: Getty Images

Все больше новых сообщений об охлаждении отношений между Пекином и Россией.

Во время недавнего посещения Пекина премьер-министром Италии Мелони она встретилась с председателем Си и обсудила среди прочего вопрос о поддержке Китаем агрессии РФ в Украине. После переговоров госпожа Мелони заявила: «Китай не намерен помогать России в увеличении (укреплении) ее промышленного потенциала».

Вот так! А до настоящего момента каждый день из Вашингтона, из европейских столиц (да и из Киева) по несколько раз приходили заявления ведущих обозревателей и «высоких официальных лиц» прямо противоположного содержания:

— «Китай поставляет в РФ нитроцеллюлозу, которая используется для изготовления порохов и взрывчатки!» Вероятно, Китай поставлял нитроцеллюлозу в 2022–23 годах, но в первой половине 2024 года эти поставки резко сократились и в мае — июне свелись к нулю.

— «Китай поставляет в РФ чипы и другую микроэлектронику, которые РФ использует для изготовления ракет, дронов и для улучшения боевой авиации» То же самое в отношении 2022–23 годов и первой половины 2024 года. Мало того, стало очевидно, что в мае — июне РФ получала чипы от американских, европейских (главное — швейцарских) и тайваньских фирм. Это показал анализ обломков российских ракет, недавно поразивших больницу «Охматдет» и другие мирные цели в Украине. Всего здесь «отметилось» больше двадцати западных электронных фирм.

Мало того, выяснилось, что РФ получает из Тайваня целые кремниевые платы с готовыми микросхемами. Режь плату на чипы, проверяй годность каждого чипа, проводи упаковку и получай (в случае 12-дюймовой платы) 500–600 готовых чипов. А тысяча плат в месяц означает 500–600 тысяч чипов для российской оборонки.

— «Китай поставляет в РФ станки для российских военных заводов». То же самое в отношении 2022–23 годов и первой половины 2024 года. Более того, выяснилось, что РФ почти не получала из Китая новых, современных станков. Путинские агенты шмыгали по всему Китаю в поисках только что списанных станков. И действительно, они сумели найти несколько тысяч (может быть, до 10 тысяч) старых списанных станков, купили их по дешевке и вывезли в Россию.

Промышленность Китая каждый год выпускает не меньше 600 тысяч металлорежущих станков и КПО (кузнечно-прессового оборудования), и примерно столько же ежегодно списывается. Ускоренное списание станков и КПО усиленно поощряется налоговой политикой. В результате путинские коршуны «уносили в клюве» неплохую добычу. При этом даже старые китайские станки «на два поколения» опережают самые старые станки на российских заводах. Теперь РФ не получит из Китая даже старья. И Си Цзиньпин заявляет об этом открыто.

Интересный обзор представил польский обозреватель Якуб Корейба. Основные тезисы таковы:

«Си может сделать с Россией все. К настоящему моменту никакие решения по внешней, да и внутренней политике РФ не принимаются (в Кремле) без ведома и согласия Китая. (Это потому, что) за два с половиной года Войны Россия превратилась в колонию Китая. (Премьер-министр) Мишустин — китайский агент. Многие министры являются агентами Китая. Во всех министерствах и государственных корпорациях РФ, в (крупных) банках сидят (на высоких постах) люди, которые непосредственно отчитываются Пекину. Если бы товарищ Си захотел остановить Войну, то она остановилась бы уже завтра. Но он пока не очень хочет, (поскольку) с каждым месяцем Войны Россия становится все слабее, беднее и зависимей от Китая».

Якуб Корейба, очевидно, серьезный специалист, и я согласен с его оценками. Но господин Корейба не учитывает «поворота» Китая от путинского режима, который начался несколько месяцев назад и стал очевидным в июне — июле.

В какой-то момент (надеюсь, близкий) Си Цзиньпин, видимо, попросту уберет Путина. Согласно российской конституции, Мишустин сразу же заменит Путина в качестве Президента. И на этом Война закончится. Сколько месяцев потребуется на вывод российских войск из Украины, я не знаю.

Но вот что я точно знаю: Пекину Война вконец надоела. Си Цзиньпин в мае, июне, июле прямо и косвенно давил на Путина. Но Путин давлению не поддался, он вконец ополоумел. Похоже, остается только жесткий вариант.

Не принимаю ли я желаемое за действительное? Посмотрите последние ролики известных экономистов Владимира Милова и профессора Липсица. Оба специалиста относятся к Китаю без симпатии. До недавнего времени оба они старались показать поддержку Китаем России в Войне. Но вот 28–30 июля оба прямо заявили, что Китай резко сократил эту поддержку.

Наконец, о недавнем визите министра иностранных дел Украины Кулебы в Китай. Все комментаторы однозначно оценивают этот визит как поворот Китая, в той или иной степени, от РФ к Украине. Мои друзья-украинцы обращают внимание на заключение соглашения о поставке украинской пшеницы в Китай.

Я считаю, Китай готовит окончание войны и создание послевоенного мира. Мира, в котором значение нынешней России будет малым или ничтожным.

Слава Украине! Смерть рашистским оккупантам! Гибель путинскому режиму (и Хамасу)!

Александр Немец, kasparov.ru

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com