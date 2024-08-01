Тихановская прокомментировала отставку Сахащика 18 1.08.2024, 17:00

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Светлана Тихановская

И заявила, что «остается с ним в хороших отношениях».

Светлана Тихановская прокомментировала уход из своего кабинета экс-командира Брестской десантно-штурмовой бригады Валерия Сахащика.

«Согласна, что не все планы удалось реализовать, но тот путь, который мы все проходим, — мы проходим впервые. С Валерием Степановичем мы остаемся на связи и в нормальных рабочих отношениях», — отметила Тихановская.

Отметим, Сахащик раскритиковал кабинет Тихановской. Он заявил, что структура «движется не туда», а многие коллеги стали воспринимать его как врага.

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