Тихановская прокомментировала отставку Сахащика

Тихановская прокомментировала отставку Сахащика18
- 1.08.2024, 17:00
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И заявила, что «остается с ним в хороших отношениях».
Светлана Тихановская прокомментировала уход из своего кабинета экс-командира Брестской десантно-штурмовой бригады Валерия Сахащика.
«Согласна, что не все планы удалось реализовать, но тот путь, который мы все проходим, — мы проходим впервые. С Валерием Степановичем мы остаемся на связи и в нормальных рабочих отношениях», — отметила Тихановская.
Отметим, Сахащик раскритиковал кабинет Тихановской. Он заявил, что структура «движется не туда», а многие коллеги стали воспринимать его как врага.