В Столинском районе 11-летний мальчик погиб в тоннеле, который он выкопал
- 1.08.2024, 17:40
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Внезапно обрушился грунт.
Недалеко от деревни Дубой Столинского района 11-летний мальчик со своим другом на протяжении нескольких дней копали тоннель в песочной насыпи.
Днем 1 августа они продолжили опасное занятие, которое привело к трагедии: внезапно грунт обрушился на одного из ребят.
Его друг побежал звать на помощь. Прохожие извлекли тело мальчика из песка. Прибывшие медики не смогли спасти ребенка.