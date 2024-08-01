закрыть
1 августа 2024, четверг, 18:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Столинском районе 11-летний мальчик погиб в тоннеле, который он выкопал

  • 1.08.2024, 17:40
  • 2,814
В Столинском районе 11-летний мальчик погиб в тоннеле, который он выкопал

Внезапно обрушился грунт.

Недалеко от деревни Дубой Столинского района 11-летний мальчик со своим другом на протяжении нескольких дней копали тоннель в песочной насыпи.

Днем 1 августа они продолжили опасное занятие, которое привело к трагедии: внезапно грунт обрушился на одного из ребят.

Его друг побежал звать на помощь. Прохожие извлекли тело мальчика из песка. Прибывшие медики не смогли спасти ребенка.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сколько еще Россия может вести войну?
Сколько еще Россия может вести войну? Гарри Каспаров
В Кремле задергались
В Кремле задергались Леонид Невзлин
Обитатель минного поля
Обитатель минного поля Владимир Халип
Это будет самый сильный удар по Лукашенко
Это будет самый сильный удар по Лукашенко Наталья Радина