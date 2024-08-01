В Столинском районе 11-летний мальчик погиб в тоннеле, который он выкопал 1.08.2024, 17:40

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Внезапно обрушился грунт.

Недалеко от деревни Дубой Столинского района 11-летний мальчик со своим другом на протяжении нескольких дней копали тоннель в песочной насыпи.

Днем 1 августа они продолжили опасное занятие, которое привело к трагедии: внезапно грунт обрушился на одного из ребят.

Его друг побежал звать на помощь. Прохожие извлекли тело мальчика из песка. Прибывшие медики не смогли спасти ребенка.

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