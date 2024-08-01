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Польша приступила к усилению армии и сил ПВО на границе с Беларусью

  • 1.08.2024, 18:05
Польша приступила к усилению армии и сил ПВО на границе с Беларусью

Операция получила название «Безопасное Подлясье».

Польша начала операцию по укреплению войск на границе с Беларусью под названием «Безопасное Подлясье». Об этом сообщило польское Минобороны.

На приграничном польском полигоне выступил глава Минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, ответственность за операцию возьмет на себя 18-я механизированная дивизия.

«Гибридная война достигла наивысшего уровня против польского государства. Пограничные нападения, диверсии. <...> Нападки на польское государство происходят во всех сферах и пространствах», — отметил глава оборонного ведомства. Он добавил, что пограничные войска защищают польскую независимость и государственные интересы.

Параллельно с «Безопасным Подлясьем» военное руководство Польши запустило еще одну операцию — «Восточная заря». Ее цель — усилить системы ПВО в ответ на войну России в Украине, поскольку боевые действия увеличили риск нарушения воздушного пространства Польши.

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