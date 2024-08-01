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До +27°С ожидается в Беларуси в пятницу

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  • 1.08.2024, 18:06
До +27°С ожидается в Беларуси в пятницу

Пройдут кратковременные дожди.

До плюс 27 градусов и кратковременные дожди прогнозируются в Беларуси 2 августа. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет переменная облачность. Погода ожидается преимущественно без осадков, лишь утром и днем местами по северо-востоку пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах сгустится слабый туман. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью составит плюс 8-14 градусов, днем — плюс 19-25 градусов, а по югу — до плюс 27 градусов.

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