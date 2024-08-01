Под Уздой мужчина пытался оторваться от милицейской погони на мотоцикле с коляской

Под Уздой мужчина пытался оторваться от милицейской погони на мотоцикле с коляской1
- 1.08.2024, 18:23
Чем все закончилось.
Житель Узденского района купил советский мотоцикл, но прав у него не было. В итоге мужчину преследовали сотрудники спецподразделения «Стрела», сообщили в МВД. Погоня закончилась около леса.
Сотрудники спецподразделения ДПС «Стрела» МВД 31 июля ехали по дороге в Узденском районе и заметили мотоциклиста без шлема. Водитель не реагировал на требования об остановке и попытался скрыться, началось преследование. На видео заметно, что мотоциклист зачем-то махал рукой преследователям.
«Чтобы не дать себя опередить, нарушитель выезжал на встречную полосу, чем создавал реальную угрозу иным участникам дорожного движения. Затем свернул на грунтовую дорогу, ведущую в лес, где и был задержан. Мужчина оказал сопротивление, применялись наручники», — сообщили в МВД.
Выяснилось, что за рулем был 43-летний местный житель, которого еще в 2011 году лишили водительских прав за нетрезвое вождение. В среду, 31 июля, он купил мотоцикл «Днепр 11» и даже не успел доехать до дома.
Составлено семь административных протоколов, мотоциклиста отправили в изолятор временного содержания, «Днепр» изъяли.
Появившийся в 1984 году советский мотоцикл «Днепр МТ-11» в заводской комплектации развивает скорость до 100 км/ч. Это самая массовая модель мотоцикла «Днепр». В Беларуси такой сейчас можно купить, например, за 200 долларов.