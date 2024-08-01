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Объем экспорта калийных удобрений из Беларуси в Китай сократился в два раза

  • 1.08.2024, 18:36
Объем экспорта калийных удобрений из Беларуси в Китай сократился в два раза

Также в этом году в мире упали цены на калийные удобрения.

Объем экспорта калийных удобрений в Китай из Беларуси в январе-июне 2024 года сократился (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) примерно в 2 раза. Он составил 481,55 млн долларов, сообщает телеграм-канал «Экономика Беларуси».

Эта тенденция была замечена еще по итогам первого квартала. Тогда Россия и Канада обогнали Беларусь по поставкам калия в КНР.

Стоит отметить, что в этом году цены на калийные удобрения в мире упали.

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