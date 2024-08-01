Объем экспорта калийных удобрений из Беларуси в Китай сократился в два раза
- 1.08.2024, 18:36
Также в этом году в мире упали цены на калийные удобрения.
Объем экспорта калийных удобрений в Китай из Беларуси в январе-июне 2024 года сократился (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) примерно в 2 раза. Он составил 481,55 млн долларов, сообщает телеграм-канал «Экономика Беларуси».
Эта тенденция была замечена еще по итогам первого квартала. Тогда Россия и Канада обогнали Беларусь по поставкам калия в КНР.
Стоит отметить, что в этом году цены на калийные удобрения в мире упали.