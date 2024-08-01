Потери РФ за июль составили более 35 тысяч военных и 300 танков 3 1.08.2024, 18:47

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Инфографика.

За прошлый месяц украинские защитники уничтожили более 35 тысяч российских оккупантов. Также за июль захватчики потеряли 300 танков.

Об этом сообщил командующий Сухопутных войск Александр Павлюк в Telegram.

«В июле 2024 года потери противника составили около 35680 человек личного состава», - рассказал Павлюк.

Также Вооруженные силы Украины уничтожили:

300 танков;

653 боевых бронированных машины;

1520 артиллерийских систем;

21 РСЗО;

33 средства ППО;

2103 единицы автотехники;

265 единиц спецтехники;

Кроме этого, украинские защитники сбили три самолета, а также 1348 БпЛА и 74 вражеские ракеты.

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