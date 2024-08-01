Потери РФ за июль составили более 35 тысяч военных и 300 танков

Потери РФ за июль составили более 35 тысяч военных и 300 танков3
- 1.08.2024, 18:47
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Инфографика.
За прошлый месяц украинские защитники уничтожили более 35 тысяч российских оккупантов. Также за июль захватчики потеряли 300 танков.
Об этом сообщил командующий Сухопутных войск Александр Павлюк в Telegram.
«В июле 2024 года потери противника составили около 35680 человек личного состава», - рассказал Павлюк.
Также Вооруженные силы Украины уничтожили:
300 танков;
653 боевых бронированных машины;
1520 артиллерийских систем;
21 РСЗО;
33 средства ППО;
2103 единицы автотехники;
265 единиц спецтехники;
Кроме этого, украинские защитники сбили три самолета, а также 1348 БпЛА и 74 вражеские ракеты.