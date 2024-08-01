В российском Нижнем Тагиле произошел взрыв в пятиэтажке 9 1.08.2024, 18:53

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Обрушились два подъезда.

В российском Нижнем Тагиле 1 августа произошел взрыв в пятиэтажном доме, сообщает ТАСС. Одни человек погиб, есть пострадавшие.

Газовый баллон взорвался в жилом доме в Нижнем Тагиле, сообщили в оперативных службах. Произошло обрушение между первым и вторым подъездами. Один человек погиб, пострадали 12, под завалами могут еще находиться люди.

По данным SHOT, погибшая — 39-летняя женщина.

После взрыва в Нижнем Тагиле госпитализированы семеро пострадавших, среди них четверо детей, сообщил Минздрав.

Пожара после взрыва газа не последовало. Из дома эвакуировали 70 человек. Разрушено порядка 15 квартир. Ведется разбор завалов.

Эпицентр взрыва находился в квартире на третьем этаже, сообщили в оперативных службах. Дом построен в 1974 году. Он пятиэтажный, в нем шесть подъездов, 80 квартир. Следующий капитальный ремонт был запланирован на 2032 год.

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