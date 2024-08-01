В Минске начался трехнедельный сбор с военнообязанными

В Минске начался трехнедельный сбор с военнообязанными6
- 1.08.2024, 18:57
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Фотофакт.
Подразделения территориальных войск формируются из военнообязанных, призванных из запаса. Все они пройдут подготовку на штатных воинских должностях, сообщает Минобороны в своем телеграм-канале.
«Подобные сборы в столице проходят не впервые. Они предназначены для восполнения навыков военнообязанных, — говорит военком Денис Сологуб. — В ходе сбора будут отработаны вопросы оповещения, призыва и поставки военнообязанных из запаса, получения необходимых запасов материальных средств, вооружения и специальной техники с баз, складов, арсеналов, предназначенных для формирования территориальных войск, организации службы на контрольно-пропускном пункте, а также охраны и обороны объектов инфраструктуры Московского района».