Повар из Беларуси приготовила драники и заняла первое место на кулинарном конкурсе 5 1.08.2024, 19:16

2,658

Соревнования проходили в китайском городе Синьцзян.

Гомельчанка Оксана Черкас заняла первое место на Кубке поваров в Китае. Она приготовила драники и покорила жюри, рассказала Телерадиокомпания «Гомель».

Оксана получила золотую медаль за приготовление белорусского национального блюда. Соревнования проходили в китайском городе Синьцзян.

По требованиям конкурса нужно было приготовить несколько национальных блюд, которые бы своими вкусами передавали весь колорит страны.

Никаких заготовок заранее делать было нельзя. Конкурсантам предоставили только сырые продукты, плиту и 3 часа на приготовления блюда. При этом, нужно было приготовить порцию не только для жюри, но и еще 15 для посетителей, которые также дегустировали блюдо.

У Оксаны даже вопросов не возникло, что она будет готовить. Повар без сомнений выбрала драники.

«Все гениальное — просто», — заметила она, при этом подчеркнув, что «хорошие драники получаются из старой картошки».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com