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Белоруска Дарья Чуприс не попала в финал Олимпиады в стрельбе из винтовки

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  • 1.08.2024, 19:26
Белоруска Дарья Чуприс не попала в финал Олимпиады в стрельбе из винтовки
Дарья Чуприс

16-летняя белоруска заняла 24-е место.

На Олимпийских играх в Париже белоруска Дарья Чуприс приняла участие в квалификационном турнире в стрельбе из винтовки из трех положений и заняла 24-е место.

Женщины стреляли с расстояния 50 метров стоя, лежа и с колена.

16-летняя белоруска набрала 579 очков и оказалась далека от лидеров. В финал вышли 8 лучших стрелков из 32 претендентов. Для выхода в финал надо было набрать 589 очков.

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