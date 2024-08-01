Белоруска Дарья Чуприс не попала в финал Олимпиады в стрельбе из винтовки 1 1.08.2024, 19:26

Дарья Чуприс

16-летняя белоруска заняла 24-е место.

На Олимпийских играх в Париже белоруска Дарья Чуприс приняла участие в квалификационном турнире в стрельбе из винтовки из трех положений и заняла 24-е место.

Женщины стреляли с расстояния 50 метров стоя, лежа и с колена.

16-летняя белоруска набрала 579 очков и оказалась далека от лидеров. В финал вышли 8 лучших стрелков из 32 претендентов. Для выхода в финал надо было набрать 589 очков.

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