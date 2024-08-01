Глава Минобороны Британии о F-16 в Украине: Переломный момент в борьбе с Путиным и его Су-35
- 1.08.2024, 19:30
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Первую партию истребителей Киеву передали Нидерланды.
Министр обороны Великобритании Грант Шеппс прокомментировал прибытие первых истребителей F-16 в Украину.
Об этом он написал в соцсети Х.
«F-16, прибывающие в Украину, знаменуют собой переломный момент в борьбе с Путиным и его Су-35. Первая группа украинских пилотов закончила Royal Air Force (обучение в Королевских ВВС Великобритании. - Ред.) в марте, Британия и союзники должны продолжать делать все возможное, чтобы поддержать Украину в ее битве за небо», - написал Шеппс.