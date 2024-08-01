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Глава Минобороны Британии о F-16 в Украине: Переломный момент в борьбе с Путиным и его Су-35

  • 1.08.2024, 19:30
  • 1,942
Глава Минобороны Британии о F-16 в Украине: Переломный момент в борьбе с Путиным и его Су-35
Грант Шеппс
Фото: Grant Shapps/Facebook

Первую партию истребителей Киеву передали Нидерланды.

Министр обороны Великобритании Грант Шеппс прокомментировал прибытие первых истребителей F-16 в Украину.

Об этом он написал в соцсети Х.

«F-16, прибывающие в Украину, знаменуют собой переломный момент в борьбе с Путиным и его Су-35. Первая группа украинских пилотов закончила Royal Air Force (обучение в Королевских ВВС Великобритании. - Ред.) в марте, Британия и союзники должны продолжать делать все возможное, чтобы поддержать Украину в ее битве за небо», - написал Шеппс.

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