Под полем в Чехии нашли клад возрастом 3600 лет 1.08.2024, 19:42

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В частности, нашли ювелирные украшения и оружие.

Чешские археологи, которые проводили плановые работы, обнаружили под полем клад, возраст которого оценивается в 3600 лет. Находку удалось сделать с помощью металлоискателя, сообщает Live Science.

Исследователи обнаружили бронзовые предметы. Среди них, в частности, восемь браслетов, две булавки, восемь топоров и один наконечник копья. Они датируются 1600 годом до нашей эры.

«Большинство предметов характерны для среднего бронзового века, и только один топор относится к более раннему периоду. Топоры могли использоваться как инструменты или оружие. Последняя функция применима и к наконечнику копья. Браслеты были украшениями для предплечий, а булавки служили либо для закрепления одежды, либо, например, для укладки женских волос», — заявил Мартин Трефны, доцент Музея региона Ржип и Университета Яна Евангелиста Пуркине и куратор открытия.

Пока ученые не знают, почему клад спрятали, но у них есть несколько версий.

Одна из версий заключается в том, что у клада была вотивная функция, то есть, он был подношением богам. Вторая – что клад использовался как хранилище предметов. Или же, согласно третьей версии, клад создали в кризисной ситуации, когда его нужно было спрятать, например, от врагов.

«Все предметы свидетельствуют о технологическом прогрессе литейщиков и обработчиков бронзы в Центральной Европе 3500 лет назад. Состав клада также помогает понять военное дело, ремесленные приемы и моду того времени. Учитывая, что клады могли иметь ритуальное значение, они также могут немного рассказать о религии», — сказал Трефны.

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