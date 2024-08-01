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Военная экономика Путина выбилась из сил

  • 1.08.2024, 19:51
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Военная экономика Путина выбилась из сил

Резервы практически исчерпаны.

Накачанная триллионными расходами на гособоронзаказ и выплаты воюющим в Украине солдатам, российская экономика, похоже, подходит к точке надлома, пишет The Moscow Times.

Хотя оборонные заводы продолжают в три смены штамповать бомбы и танки, а регионы один за другим повышают «бонусы» для контрактников, темпы роста российского ВВП начали резко замедляться.

Как сообщил Росстат, в июне российская экономика прибавила 3% год к году, хотя еще в мае росла на 4,5%, в первом квартале — на 5,4%, а в феврале темпы роста достигали 7,6%.

Промышленность затормозила до 1,9% роста, что втрое меньше, чем месяцем ранее и зимой (5,3% в мае и 5,6% в первом квартале). На фоне проблем с платежами, которые ударили по поставкам в Россию экспортных товаров, практически остановился рост оптовой торговли: в июне она прибавила лишь 1,9% год к году, хотя еще в мае росла на 11,1%, а в конце прошлого года на 16-20% и выше.

«Экономическая активность замедлилась практически во всех отраслях», — констатируют аналитики Росбанка. Темпы роста в строительстве уменьшились. почти в 6 раз — с майских 7% до 1,2%. Рост оборота розницы сжался до минимумов за полтора года (6,3%), а сельское хозяйство и грузооборот транспорта начали сокращаться — на 0,3% и 0,8% соответственно.

Поставленная на военные рельсы, экономика заехала в тупик: отправка миллиона граждан на войну породила невиданный прежде кадровый голод, а бум ОПК и замещение импорта «съели» все доступные ресурсы фабрик и заводов. Резервы рабочей силы и производственных мощностей в стране «практически исчерпаны», заявила на прошлой неделе глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее оценкам, перегрев экономики стал рекордным за последние 16 лет, а это в итоге может вылиться в стагфляцию и «глубокую рецессию».

По прогнозу ЦБ, уже в следующем году российская экономика может замедлиться практически до нуля (лишь 0,5% роста в пессимистичном сценарии), обнулиться могут также рост инвестиций и частное потребление. Кроме того, продолжат снижаться поставки в Россию зарубежных товаров — они составят $291 млрд за год, что на $12 млрд меньше, чем в текущем году, и почти на $50 млрд ниже, чем до аннексии Крыма.

Перевод экономики в военный режим загнал Кремль в тупик: почти весь экономический рост обеспечен за счет оборонных отраслей, и окончание войны может спровоцировать «полный коллапс» экономики, указывает Рено Фука, профессор Lancaster University.

«У российского режима нет причин заканчивать войну и иметь дело с такого рода экономической реальностью. Поэтому он не может позволить себе ни выиграть войну, ни проиграть ее. (Российская) экономика сейчас полностью настроена на продолжение долгого и все более кровавого конфликта», — предупреждает Фука.

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