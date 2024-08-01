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В Беларуси повторно выставили на торги живого крокодила

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  • 1.08.2024, 20:08
В Беларуси повторно выставили на торги живого крокодила

Данди подешевел.

В Минске на аукционе продавали живого нильского крокодила по клички Данди. Но единственный покупатель, который зарегистрировался, так и не подтвердил заключение сделки, сообщается на сайте beltorgi.by.

Новые торги пройдут 13 августа. Стартовую цену снизили до 1800 рублей (было 2000).

Сначала крокодилом владела минская компания «Аутсорсинг Корпорэйшн», но потом она ушла в ликвидацию и стала распродавать собственность.

Сейчас Данди находится в зоопарке Минска на передержке. По меркам крокодилов он молодой, родился в 2010 году.

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