Байден подтвердил обмен заключенными с Россией 2 1.08.2024, 20:20

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Джо Байден

Обмен стал крупнейшим со времен «холодной войны».

Президент США Джо Байден прокомментировал международный обмен заключенными, который 1 августа прошел в Турции. Его заявление опубликовал сайт Белого дома.

По его словам, Россия выпустила троих американских граждан и одного обладателя американской «зеленой карты» (вида на жительство в США), «несправедливо заключенных в тюрьму». Речь о репортере The Wall Street Journal Эване Гершковиче, журналистке «Радио Свобода» Алсу Курмашевой, бывшем морпехе Поле Уилане и оппозиционном российском политике Владимире Кара-Мурзе.

«Сделка, обеспечившая их свободу, стала подвигом дипломатии. В общей сложности мы добились освобождения 16 человек из РФ, в том числе пяти немцев и семи российских граждан, которые были политическими заключенными в своей стране. Некоторые из этих женщин и мужчин несправедливо содержались под стражей в течение многих лет. Все они пережили невообразимые страдания и неопределенность. Сегодня их мучениям пришел конец», – заявил глава Белого дома.

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