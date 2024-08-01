закрыть
1 августа 2024, четверг, 21:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Байден подтвердил обмен заключенными с Россией

2
  • 1.08.2024, 20:20
  • 2,028
Байден подтвердил обмен заключенными с Россией
Джо Байден

Обмен стал крупнейшим со времен «холодной войны».

Президент США Джо Байден прокомментировал международный обмен заключенными, который 1 августа прошел в Турции. Его заявление опубликовал сайт Белого дома.

По его словам, Россия выпустила троих американских граждан и одного обладателя американской «зеленой карты» (вида на жительство в США), «несправедливо заключенных в тюрьму». Речь о репортере The Wall Street Journal Эване Гершковиче, журналистке «Радио Свобода» Алсу Курмашевой, бывшем морпехе Поле Уилане и оппозиционном российском политике Владимире Кара-Мурзе.

«Сделка, обеспечившая их свободу, стала подвигом дипломатии. В общей сложности мы добились освобождения 16 человек из РФ, в том числе пяти немцев и семи российских граждан, которые были политическими заключенными в своей стране. Некоторые из этих женщин и мужчин несправедливо содержались под стражей в течение многих лет. Все они пережили невообразимые страдания и неопределенность. Сегодня их мучениям пришел конец», – заявил глава Белого дома.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сколько еще Россия может вести войну?
Сколько еще Россия может вести войну? Гарри Каспаров
В Кремле задергались
В Кремле задергались Леонид Невзлин
Обитатель минного поля
Обитатель минного поля Владимир Халип
Это будет самый сильный удар по Лукашенко
Это будет самый сильный удар по Лукашенко Наталья Радина