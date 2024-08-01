«Белпочта» предупредила о фейковой рассылке
- 1.08.2024, 20:23
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Сообщения приходят якобы от имени гендиректора.
В Telegram белорусам могут писать от имени генерального директора РУП «Белпочта» Светланы Юркевич. На предприятии объяснили, что это фейк.
По информации от «Белпочты», в мессенджере Telegram распространяется фейковая рассылка якобы от имени генеральной директорки предприятия Светланы Юркевич. «В сообщениях содержится недостоверная информация, которая может ввести в заблуждение клиентов и нанести ущерб репутации предприятия», — рассказали в телеграм-канале «Белпочты».
Белорусов призвали быть внимательными и не доверять подобным сообщениям. Все официальные уведомления и объявления публикуются на официальном сайте и на официальных страницах в социальных сетях.
«Если вы столкнулись с подобной рассылкой, просьба не реагировать на нее и не передавать личные данные. В случае возникновения сомнений рекомендуется обращаться в контакт-центр РУП „Белпочта“», — отметили на предприятии.