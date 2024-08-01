В Турции спустили на воду второй корвет для ВМС Украины
- 1.08.2024, 21:28
Это уже второй корвет, который Анкара построила для Киева.
В Турции в четверг, 1 августа, спустили на воду второй достроенный корвет типа Ada для Военно-морских сил Украины Гетман Иван Выговский. Об этом сообщает Clash Report.
Церемония спуска на воду состоялась на верфи RMK Marine в Стамбуле. На мероприятии присутствовали первая леди Украины Елена Зеленская, министр обороны Рустем Умеров, командующий Военно-морских сил Алексей Неижпапа.
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил имя судну в марте 2023 года. Тогда отмечалось, что имя присвоено «с целью восстановления исторических традиций национального войска, увековечения памяти выдающегося украинского военного, политического и государственного деятеля гетмана войска Запорожского Ивана Выговского».
18 августа 2023 года в ВМС Украины сообщили, что Турция построит второй корвет класса Ada для Украины. В Стамбуле в тот день состоялась церемония, где заложили киль.
Это уже второй корвет, который Анкара строит для Украины. В октябре 2022 года на воду спустили первый — Гетман Иван Мазепа. Это имя корвету присвоил президент Владимир Зеленский, он стал первым кораблем такого класса для ВМС.
Ada — тип ракетных корветов, разработанных для ВМС Турции. Суда такого класса предназначены как для патрулирования в открытом море, так и для противолодочных операций.