В Турции спустили на воду второй корвет для ВМС Украины 1.08.2024, 21:28

Это уже второй корвет, который Анкара построила для Киева.

В Турции в четверг, 1 августа, спустили на воду второй достроенный корвет типа Ada для Военно-морских сил Украины Гетман Иван Выговский. Об этом сообщает Clash Report.

Церемония спуска на воду состоялась на верфи RMK Marine в Стамбуле. На мероприятии присутствовали первая леди Украины Елена Зеленская, министр обороны Рустем Умеров, командующий Военно-морских сил Алексей Неижпапа.

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил имя судну в марте 2023 года. Тогда отмечалось, что имя присвоено «с целью восстановления исторических традиций национального войска, увековечения памяти выдающегося украинского военного, политического и государственного деятеля гетмана войска Запорожского Ивана Выговского».

18 августа 2023 года в ВМС Украины сообщили, что Турция построит второй корвет класса Ada для Украины. В Стамбуле в тот день состоялась церемония, где заложили киль.

Это уже второй корвет, который Анкара строит для Украины. В октябре 2022 года на воду спустили первый — Гетман Иван Мазепа. Это имя корвету присвоил президент Владимир Зеленский, он стал первым кораблем такого класса для ВМС.

Ada — тип ракетных корветов, разработанных для ВМС Турции. Суда такого класса предназначены как для патрулирования в открытом море, так и для противолодочных операций.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com