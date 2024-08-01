В Минске на Богдановича столкнулись три легковушки
- 1.08.2024, 21:38
Видео аварии.
Возле завода «Аливария» на улице Богдановича очевидец сфотографировал последствия аварии. По его словам, участниками ДТП стали три автомобиля. Эту информацию подтвердили и в столичной ГАИ. Кроме того в редакцию написали двое водителей, которые утверждают, что они как раз и попали в данную аварию.
«У автомобиля из каршеринга повреждена правая задняя часть кузова, — сообщил нам читатель. — У Chevrolet поврежден передний бампер слева, наполовину висит. Что касается Geely, то у него вроде бы только шину спустило».
«Сотрудники Госавтоинспекции были на месте в 10:00», — рассказал нам один из водителей и приложил видео.
«По предварительной информации, 37-летний водитель Chevrolet при перестроении не убедился в безопасности маневра и столкнулся с попутным Volkswagen, — поделились инспекторы. — Тот, в свою очередь, по инерции врезался в Geely».
В ГАИ отметили, что в аварии никто не пострадал.
«На самом деле это водитель Chevrolet задел сначала Geely, а после и мое авто, — отметила Александра, которая говорит, что ехала за рулем каршерингового Volkswagen. — Я ни в кого не въезжала. Дело было так: Chevrolet ехал за мной по левому ряду. Мы все остановились перед светофором. Правый ряд был свободен, водитель Chevrolet решил туда перестроиться и не заметил Geely, который как раз разгонялся по пустой полосе. Chevrolet задел крыло Geely, а затем и мой автомобиль. От удара Volkswagen развернуло и вынесло на тротуар. К этому моменту все передо мной уже уехали на зеленый свет, поэтому я никого не задела».
Сергей, еще один участник ДТП, прислал нам видео, на котором запечатлен момент столкновения Chevrolet с его автомобилем — Geely Atlas Pro.