В Минске на Богдановича столкнулись три легковушки 1.08.2024, 21:38

Видео аварии.

Возле завода «Аливария» на улице Богдановича очевидец сфотографировал последствия аварии. По его словам, участниками ДТП стали три автомобиля. Эту информацию подтвердили и в столичной ГАИ. Кроме того в редакцию написали двое водителей, которые утверждают, что они как раз и попали в данную аварию.

«У автомобиля из каршеринга повреждена правая задняя часть кузова, — сообщил нам читатель. — У Chevrolet поврежден передний бампер слева, наполовину висит. Что касается Geely, то у него вроде бы только шину спустило».

«Сотрудники Госавтоинспекции были на месте в 10:00», — рассказал нам один из водителей и приложил видео.

«По предварительной информации, 37-летний водитель Chevrolet при перестроении не убедился в безопасности маневра и столкнулся с попутным Volkswagen, — поделились инспекторы. — Тот, в свою очередь, по инерции врезался в Geely».

В ГАИ отметили, что в аварии никто не пострадал.

«На самом деле это водитель Chevrolet задел сначала Geely, а после и мое авто, — отметила Александра, которая говорит, что ехала за рулем каршерингового Volkswagen. — Я ни в кого не въезжала. Дело было так: Chevrolet ехал за мной по левому ряду. Мы все остановились перед светофором. Правый ряд был свободен, водитель Chevrolet решил туда перестроиться и не заметил Geely, который как раз разгонялся по пустой полосе. Chevrolet задел крыло Geely, а затем и мой автомобиль. От удара Volkswagen развернуло и вынесло на тротуар. К этому моменту все передо мной уже уехали на зеленый свет, поэтому я никого не задела».

Сергей, еще один участник ДТП, прислал нам видео, на котором запечатлен момент столкновения Chevrolet с его автомобилем — Geely Atlas Pro.

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