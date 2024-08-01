Демпартия начала голосование за выдвижение Харрис в президенты США
- 1.08.2024, 22:12
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Ей нужно получить 1 976 голосов.
Члены Демократической партии США 1 августа начинают виртуальное голосование, чтобы официально выдвинуть вице-президент Камалу Харрис кандидатом от партии на пост президента страны. Об этом сообщает The Washington Post.
Как известно, Харрис – единственный кандидат, прошедший квалификацию для участия в виртуальном голосовании.
Отмечается, что электронное голосование почти для 4 000 делегатов Демократической партии началось в 9 утра и завершится 5 августа в 18:00.
Харрис нужно получить 1 976 голосов, чтобы ее выдвинули кандидатом в президенты. Ожидается, что количество проголосующих за нее будет значительно выше.
По данным Национального комитета Демократической партии, 3923 делегата подали петицию с просьбой включить Харрис в бюллетень для голосования за номинацию. Ни один другой кандидат не преодолел порог в 300 подписей делегатов.
Национальный съезд Демократической партии пройдет в Чикаго с 19 по 22 августа.