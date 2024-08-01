закрыть
1 августа 2024, четверг, 23:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Бресте пенсионерка решила погладить котов и лишилась сумки с деньгами и продуктами

2
  • 1.08.2024, 22:16
  • 2,928
В Бресте пенсионерка решила погладить котов и лишилась сумки с деньгами и продуктами

Что было дальше.

В Бресте пенсионерка остановилась на улице погладить котов и разговорилась с прохожей. А потом обнаружила, что незнакомка украла ее сумку, рассказали в Госкомитете судебных экспертиз.

В милицию обратилась 90-летняя брестчанка с рассказом, что у нее на улице пропала сумка с кошельком и продуктами, которую она поставила на тротуар возле своего дома. Но зачем женщина это сделала?

Пенсионерка объяснила, что, возвращаясь домой из магазина, она увидела бегающих во дворе котов. Решила их погладить и поставила сумку. Тут к ней подошла незнакомая женщина, которая завела беседу о котах. После того как незнакомка ушла, пенсионерка обнаружила пропажу сумки.

Выяснилось, что виновница — 57-летняя жительница Бреста. У нее изъяли украденное имущество и отправили на экспертизу. Там была установлена остаточная стоимость вещей в сумке пенсионерки, что позволило квалифицировать действия женщины, совершившей хищение.

По данному факту проводится проверка.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сколько еще Россия может вести войну?
Сколько еще Россия может вести войну? Гарри Каспаров
В Кремле задергались
В Кремле задергались Леонид Невзлин
Обитатель минного поля
Обитатель минного поля Владимир Халип
Это будет самый сильный удар по Лукашенко
Это будет самый сильный удар по Лукашенко Наталья Радина