В Бресте пенсионерка решила погладить котов и лишилась сумки с деньгами и продуктами

В Бресте пенсионерка решила погладить котов и лишилась сумки с деньгами и продуктами2
- 1.08.2024, 22:16
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Что было дальше.
В Бресте пенсионерка остановилась на улице погладить котов и разговорилась с прохожей. А потом обнаружила, что незнакомка украла ее сумку, рассказали в Госкомитете судебных экспертиз.
В милицию обратилась 90-летняя брестчанка с рассказом, что у нее на улице пропала сумка с кошельком и продуктами, которую она поставила на тротуар возле своего дома. Но зачем женщина это сделала?
Пенсионерка объяснила, что, возвращаясь домой из магазина, она увидела бегающих во дворе котов. Решила их погладить и поставила сумку. Тут к ней подошла незнакомая женщина, которая завела беседу о котах. После того как незнакомка ушла, пенсионерка обнаружила пропажу сумки.
Выяснилось, что виновница — 57-летняя жительница Бреста. У нее изъяли украденное имущество и отправили на экспертизу. Там была установлена остаточная стоимость вещей в сумке пенсионерки, что позволило квалифицировать действия женщины, совершившей хищение.
По данному факту проводится проверка.