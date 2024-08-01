Белый дом: Навального планировали обменять в рамках сделки с Россией

Белый дом: Навального планировали обменять в рамках сделки с Россией3
- 1.08.2024, 22:28
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Сегодня между РФ, Германией и США произошел масштабный обмен пленными.
Соединенные Штаты Америки вместе с партнерами планировали освободить российского оппозиционера Алексея Навального в рамках сделки по обмену заключенными, которую реализовали сегодня, 1 августа.
Об этом на брифинге в четверг, 1 августа, заявил советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан.
«Мы работали с нашими партнерами над сделкой, в которую должен был войти Алексей Навальный, и, к сожалению, он умер», - рассказал Салливан.
Но, как добавил Салливан, несмотря на это, работа над обменом заключенными продолжалась и завершилась сегодня.
О смерти Навального стало известно еще 16 февраля.