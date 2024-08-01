Белорус поет на границе с Польшей и развлекает водителей в очереди

Белорус поет на границе с Польшей и развлекает водителей в очереди1
- 1.08.2024, 22:40
- 1,286
Видеофакт.
В приграничных чатах завирусилось видео, где мужчина на белорусско-польской границе поет песни в микрофон. Таким образом он коротает время в очереди и развлекает других людей. Известно, что мужчину зовут Феликс и он любитель выступить на публике, пишет MOST.
В чатах пишут, что Феликс живет недалеко от белорусско-полькой границы и часто ездит в Польшу. Это не первое его выступление на границе.
Вот что пишут пользователи в приграничных чатах:
«В нашем сельском клубе он выступает иногда. Бывает и под коньячок с друзьями».
«Его вообще нужно от пункта пропуска возвращать в начало очереди. Пусть поет, людям хоть скучно не будет».
«Ну хоть без драк. Пусть лучше так».
«Феликс — местная звезда на границе».
Напомним, на белорусско-польской границе (как и на белорусско-литовской) в последнее время сложная ситуация из-за постоянных очередей. По данным белорусского Госпогранкомитета, утром 1 августа в направлении Польши стояли около 300 легковых автомобилей и 60 автобусов.