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«Есть признаки того, что в России происходит раскол элит»

  • 10.08.2024, 1:07
«Есть признаки того, что в России происходит раскол элит»

Ситуация в РФ начала меняться.

Без раскола элит революционная ситуация в России невозможна. Об этом 9 августа FREEДОМ заявила российский политический аналитик Ольга Курносова.

Она прокомментировала высказывания российского бизнесмена Олега Дерипаски, который в интервью японскому изданию Nikkei Asia назвал войну в Украине «безумной», а также раскритиковал военные расходы России.

«Так и хочется после этих его высказываний спросить, ой, а что случилось? Все-таки это не внезапно и не сегодня, потому что периодически какие-то взвизги Дерипаски долетают. Он периодически взвизгивает что-то о том, что война — это плохо, война — это нехорошо. И даже была история в 2022-м как раз году, когда он не хотел ехать на Петербургский экономический форум. Его туда чуть ли не силой завезли. В последний момент это решалось, там чуть ли не под конвоем посадили в первый ряд, чтобы он там сидел, потому что как раз перед этим он рассказывал, что война — это плохо, война — это нехорошо», — сказала Курносова.

В то же время она считает подобные высказывания «позитивными звоночками».

«Если мы хотим, чтобы появилась какая-то такая палитра возможностей, должен быть раскол элит. Без раскола элит революционная ситуация все-таки невозможна. Поэтому, если мы будем рассматривать это высказывание, это интервью Дерипаски, как некий показатель того, что раскол элит все-таки происходит…

Мы его пока не видим, мы только его можем наблюдать по вот этим сигналам, которые доносятся из этих раскалывающихся элит. Поэтому, возможно, все-таки действительно ситуация начала изменяться. И это хорошо.

Если все-таки будет какая-то и изнутри России возможная поддержка, то это, конечно, будет облегчать ситуацию, в том числе на фронте. Кроме полной и безоговорочной победы Украины, возможен еще и мирный договор после победы революции в России. Пока этот второй сценарий существует, правда, не слишком вероятный. Но раскол элит такую вероятность увеличивает», — сказала аналитик.

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