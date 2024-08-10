Можно ли не платить за старые школьные учебники?
- 10.08.2024, 6:05
Родители белорусских школьников в недоумении.
«Ребенку выдали преимущественно старые учебники, до него ими уже пользовались по 3-4 школьника, некоторые книги склеены скотчем. Можно ли не платить за такие учебники?» - спросила у «АиФ» жительница Брестской области.
Платить нужно, но родители могут обратиться в школьную библиотеку с вопросом о замене отдельных книг или комплекта, отмечает школьный учитель Тамара Воронина. Если в фонде есть другие экземпляры, книги заменят.
В целом, по словам педагога, по возможности «соблюдается пропорциональное распределение между учениками относительно старых и новых экземпляров книг». Согласно Положению о порядке подготовки и выпуска учебных изданий и их использования срок эксплуатации пособий, используемых в среднем 1-1,5 раза в неделю, составляет 6 лет.
Стоимость комплекта учебников для школьников 1-11-х классов в 2024 году – 20 руб. (0,5 базовой величины).