Работает HIMARS: дрон ВСУ снял на видео эпичный разгром колонны РФ под Рыльском
- 10.08.2024, 8:09
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Не менее 14 «Уралов» и «КамАЗов» с пехотой были разбиты.
Появились кадры разгрома огромной колонны ВС РФ в Курской области, которая ехала отражать украинскую атаку, сообщает dialog.ua.
Военная колонна была сожжена в ночь на 9 августа в населенном пункте Октябрьское, что под Рыльском (Курская область, РФ). Предположительно, удары наносились реактивными системами залпового огня HIMARS.
Была продемонстрирована потрясающая точность — ракеты легли четко по трассе, где находились военные грузовики.
Некоторые машины смогли скрыться, когда начались удары. Однако большая часть колонны была сожжена.
Не менее 14 «Уралов» и «КамАЗов» с пехотой были разбиты.
«Целый батальон уничтожен... Это один из самых кровавых и массированных ударов за всю войну», — отметил российский военный аналитик Ян Матвеев в Telegram. Известно, что в колонне находились военные 2-й мотострелковой бригады ВС РФ.