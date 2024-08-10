Армия Израиля ликвидировала еще одного командира ХАМАС в Ливане
- 10.08.2024, 8:16
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Он отвечал за вербовку и подготовку террористов для нападения на Израиль.
Армия обороны Израиля ликвидировала старшего командира группировки ХАМАС в Ливане Самера Махмуда аль-Хаджа.
Об этом сообщает Telegram-канал израильской армии.
Отмечается, что террорист был ликвидирован авиаударом по району Сидона в Ливане, который расположен в 60 километрах от границы между государствами.
Командир ХАМАС отвечал за подготовку террористических атак и запуск ракет из Ливана в сторону израильской территории. Кроме того, Самер был командиром военных сил в лагере Айн аль-Хильва вблизи Сидона и отвечал за вербовку и подготовку террористов для нападения на Израиль.
Удары по позициям «Хезболлы»
Кроме того, авиация ЦАХАЛа нанесла удар по пусковой установке «Хезболлы» с готовыми к запуску ракетами в районе Хамаама на юге Ливана.
Также израильская армия нанесла удары по объектам инфраструктуры террористов в районах Айта аш-Шаб, Мехабиб, Маркаба и Кфаркела.