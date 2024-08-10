Российский Курчатов и еще пять районов обесточены после ударов БПЛА
- 10.08.2024, 8:23
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В городе, где находится АЭС, пропал свет.
Курскую область РФ «атаковали ВСУ». Об этом 9 августа заявил исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.
Он заверил, что российская ПВО «отражает атаки». По словам губернатора, в Курской области сбили четыре украинские ракеты и четыре беспилотника.
В соцсетях сообщили, что россияне жалуются на обесточивание в городе Курчатов, где находится Курская АЭС.
Впоследствии Смирнов заявил, что в результате падения обломков БПЛА на трансформаторную подстанцию вспыхнул пожар. Кроме Курчатова свет исчез в Курчатовском, Октябрьском, Большесолдатском, Обоянском и Беловском районах.
«Ведутся аварийные работы. Подключение потребителей планируется по резервным схемам», — добавил чиновник.