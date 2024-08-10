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Российский Курчатов и еще пять районов обесточены после ударов БПЛА

  • 10.08.2024, 8:23
  • 4,576
Российский Курчатов и еще пять районов обесточены после ударов БПЛА

В городе, где находится АЭС, пропал свет.

Курскую область РФ «атаковали ВСУ». Об этом 9 августа заявил исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

Он заверил, что российская ПВО «отражает атаки». По словам губернатора, в Курской области сбили четыре украинские ракеты и четыре беспилотника.

В соцсетях сообщили, что россияне жалуются на обесточивание в городе Курчатов, где находится Курская АЭС.

Впоследствии Смирнов заявил, что в результате падения обломков БПЛА на трансформаторную подстанцию вспыхнул пожар. Кроме Курчатова свет исчез в Курчатовском, Октябрьском, Большесолдатском, Обоянском и Беловском районах.

«Ведутся аварийные работы. Подключение потребителей планируется по резервным схемам», — добавил чиновник.

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