Соратник Кадырова обвинил российских генералов в провале обороны Курской области
- 10.08.2024, 8:30
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Апти Алаудинов призвал Путина разобраться с «конкретной фамилией».
Причиной успеха операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области стала совокупность факторов, в том числе бездействие российских генералов, которые «заврались» и перестали адекватно воспринимать угрозу, заявил командир чеченского спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
«Тут много сопутствующих факторов сошлись воедино. С некоторых наших участков, где некие командующие занимались враньем, противник спокойно снял подразделения, они были перекинуты сюда. И подготовка у них достаточно серьезная была», — сказал Алаудинов.
По его словам, изначально российское военное командование анализировало обстановку, «просчитывало все плюсы, минусы и было готово ко всему». «Но потом получилось так, что некоторые руководители Министерства обороны, я так понял, они настолько обманывали, обманывали, обманывали, что в итоге обманули сами себя», — отметил Алаудинов, не уточнив, кого он имеет в виду.
Ранее командир «Ахмата» заявил, что у прорыва ВСУ в Курскую область «есть фамилия, имя и отчество». «Я так думаю, что верховный главнокомандующий [Владимир Путин] примет соответствующее решение», — добавил он.