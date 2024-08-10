закрыть
10 августа 2024, суббота, 9:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Соратник Кадырова обвинил российских генералов в провале обороны Курской области

  • 10.08.2024, 8:30
  • 4,494
Соратник Кадырова обвинил российских генералов в провале обороны Курской области

Апти Алаудинов призвал Путина разобраться с «конкретной фамилией».

Причиной успеха операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области стала совокупность факторов, в том числе бездействие российских генералов, которые «заврались» и перестали адекватно воспринимать угрозу, заявил командир чеченского спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Тут много сопутствующих факторов сошлись воедино. С некоторых наших участков, где некие командующие занимались враньем, противник спокойно снял подразделения, они были перекинуты сюда. И подготовка у них достаточно серьезная была», — сказал Алаудинов.

По его словам, изначально российское военное командование анализировало обстановку, «просчитывало все плюсы, минусы и было готово ко всему». «Но потом получилось так, что некоторые руководители Министерства обороны, я так понял, они настолько обманывали, обманывали, обманывали, что в итоге обманули сами себя», — отметил Алаудинов, не уточнив, кого он имеет в виду.

Ранее командир «Ахмата» заявил, что у прорыва ВСУ в Курскую область «есть фамилия, имя и отчество». «Я так думаю, что верховный главнокомандующий [Владимир Путин] примет соответствующее решение», — добавил он.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

9 августа — День белорусского народа
9 августа — День белорусского народа Андрей Санников
Особый режим для особого политзека
Особый режим для особого политзека Ирина Халип
Неожиданный «черный лебедь» для России
Неожиданный «черный лебедь» для России Иван Яковина
Что пообещал Шойгу Ирану
Что пообещал Шойгу Ирану Леонид Невзлин