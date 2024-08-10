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Военные США подверглись атаке в Сирии

  • 10.08.2024, 8:37
  • 1,796
Военные США подверглись атаке в Сирии

В Reuters раскрыли подробности.

Военные силы США на северо-востоке Сирии подверглись атаке с беспилотника.

Предварительно, в результате удара пострадавших нет.

Об этом сообщает Reuters.

Об инциденте рассказал западному новостному агентству американский чиновник в пятницу.

«Первые сообщения не указывают на какие-либо ранения, однако медицинское обследование продолжается. Сейчас мы проводим оценку ущерба», - сказал чиновник США журналистам на условиях анонимности.

Нападение произошло в зоне высадки Румалин, где находятся американские войска вместе с силами коалиции, возглавляемой Штатами.

Отмечается, что эта атака стала второй за последние дни на ВС США на Ближнем Востоке.

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