Пенсионера избили в центре Москвы за негативные слова «вагнеровцах» 10.08.2024, 8:52

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Инцидент в автобусе попал на видео.

В автобусе, проезжавшем мимо Лубянки в Москве, двое напали на 87-летнего пенсионера Дмитрия Гринчия, пишет ОВД-Инфо со ссылкой на очевидцев и адвоката Оскара Черджиева.

Когда автобус проезжал мимо мемориала Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину на Варварке, Гринчий якобы назвал наемников ЧВК «Вагнер» убийцами.

Двое зрелых мужчин начали оскорблять 87-летнего Гринчия, напали на него, заломили руки и силой выволокли из транспорта.

«На выход, дедуль. На выход! На выход, с*ка! Фашист еб****й, бл**ь. Выходи, с*ка! Щас эту с*ку пи****ь будем, бл**ь», - кричал один из напавших на пенсионера.

Его сдали дежурному сотруднику ДПС. Полиция задержала и Гринчия, и нападавших.

Пенсионера доставили в китай-городский отдел полиции, а после в ОВД «Басманный».

Нападавшие написали на него заявление, но полиция отпустила пожилого мужчину.

В ходе нападения пенсионер потерял слуховой аппарат за 100 тысяч рублей. Отца Гринчия расстреляли по обвинению в шпионаже в 1938 году, а реабилитировали уже в 1966-м.

Журналист Илья Азар рассказал, что смог пообщаться с пенсионером.

«Дмитрий Павлович рассказал, что в автобусе «никого не позорил», а «просто вспоминал, что в 37 году у меня всех родственников перестреляли».

«Их двое было - мужик лет 45-50 вместе с сыном, а мне-то 87. Я написал объяснение, что не знаю, почему у человека взбунтовались в мозгах шарики, и он набросился на меня», - рассказал пенсионер.

По словам Дмитрия Павловича, ему заломили руки, нагнули «ниже, чем на корточки».

«Очень низ спины болит, будто в почки мне били. Трудно дышать. Локтем в грудь ударили. Я просто сожалею, что пришлось родиться в такой стране, где людей за людей не считают. Приличных людей», - сказал он.

Нападавшими были отец и сын, установили «Важные истории». Это 62-летний юрист и московский риэлтор Александр Головнин и его 30-летний безработный сын Михаил Головнин, следует из анализа лиц мужчин и данных утечек.

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