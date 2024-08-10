Удар по Путину 10.08.2024, 8:59

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Кремль не знал таких вызовов со времен марша повстанцев на Москву.

Прорыв украинских войск вглубь территории РФ в Курской области стал самым большим вызовом для президента РФ Владимира Путина со времен восстания наемников «Вагнера» в июне 2023 года, а на возвращение занятых Вооруженными силами Украины территорий в этом регионе у россиян может уйти год. Об этом пишет The Washington Post.

Как отметили журналисты, атака на Курск застала российскую оборону врасплох, когда она была слабо укомплектована и, похоже, ничего не знала.

«Это провал всей системы разведки, и поскольку Путин несет за это ответственность, то понятно, что это удар по Путину», — отметил политический аналитик Сергей Марков.

В то же время некоторые российские аналитики высказывали опасения, что отвоевание захваченной украинскими войсками территории может занять много времени, если полномасштабное контрнаступление российских подкреплений затянется еще на несколько дней.

В таком случае украинские бригады успели бы окопаться на укрепленных позициях, что потенциально дало бы Киеву мощный козырь на будущих переговорах о прекращении огня или мирных переговорах.

«Если они (украинцы, — ред.) будут действовать с такой же скоростью, с которой Россия атакует в других местах, то на возвращение Курской области может уйти год», — сказал Марков.

В то же время, по его словам, если атака Украины будет отбита, то это станет решением проблемы для Путина.

«Люди все еще надеются, что это закончится уничтожением украинских сил», — пояснил Марков.

Журналисты The Washington Post также подчеркнули, что успешная операция на российской земле — после более чем двух лет боевых действий почти исключительно на территории Украины — имела психологическое значение для Киева, подняв боевой дух украинских войск и гражданского населения, показав Путина и его армию немощными и неэффективными.

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