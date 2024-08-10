Украина получила тайную техническую документацию российской ПВО в Крыму 1 10.08.2024, 9:07

7,064

Документы передали «неравнодушные» люди.

Украинский Центр национального сопротивления обнародовал техническую документацию российских комплексов противовоздушной обороны «Панцирь-С» и ЗРК «ТОР-М1».

Соответствующие документы опубликованы на сайте ЦНС.

В Центре нацсопротивления отметили, что в связи с успешными атаками, во время которых уничтожается противовоздушная оборона Крыма, Кремль хаотично перебрасывает туда подкрепления из разных регионов России.

«Однако не все военнослужащие воздушных сил желают становиться мишенью. Поэтому неравнодушные передали ЦНС техническую документацию ЗРГК «Панцирь-С» и ЗРК «ТОР-М1», — пояснили в ЦНС.

Там также обнародовали два документа, касающиеся технической стороны российских средств противовоздушной обороны и в которых до мелочей расписано, из каких деталей, моделей и частей состоят эти комплексы.

«Соответствующая информация распространяется для производителей дронов чтобы эффективно налаживать систему обхода российских ПВО», — отметили в Центре нацсопротивления.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com