В Брянской, Курской и Белгородской областях РФ ввели режим КТО 16 10.08.2024, 9:28

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На территории Брянской, Курской и Белгородской областей (РФ) был введен режим контртеррористической операции (КТО). Москва объясняет меры повышением «угрозы» со стороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Национальный антитеррористический комитет (НАК) и исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова.

Брянская область

Российская сторона информирует, что соответствующее решение о режиме КТО в Брянской области было принято начальником местного управления ФСБ генерал-майором С.В. Ворониным.

Правовой режим КТО вводится в Брянской области с 23.00 9 августа. На какой период времени - не уточняется.

В заявлении НОК указывается, что это осуществляется «в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз Украины».

Кроме того, говорится о соответствующем уведомлении «взаимодействующих силовых структур» и органов власти этой области РФ.

Курская область

Вместе с тем власти Курской области также заявили о введении режима КТО в регионе. И по аналогичной причине.

«По решению Национального антитеррористического комитета в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области введен режим КТО», - говорится в публікации курского губернатора в Telegram в 00:40.

Белгородская область

Также в российской НАК заявили, что режим КТО вводится и в Белгородской области.

В заявлении НАК рассказывается о «беспрецедентной попытке» со стороны Украины «дестабилизировать обстановку в ряде регионов России».

Также комитет говорит, что в соответствующих трех регионах вводятся «дополнительные меры», направленные на усиление антитеррористической защищенности.

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