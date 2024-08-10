Что происходит на границе Беларуси с ЕС сегодня утром?2
- 10.08.2024, 9:49
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Появились новые данные.
Сайт Пограничного комитета опубликовал данные по ситуации на границе Беларуси со странами ЕС на 8:00 субботы.
На границе с Польшей в пункте пропуска «Брест» по состоянию на 08:00 в субботу стоят 63 автобуса и 450 легковушек.
В «Каменном Логе» перед зоной ожидания автобусов нет, а стоит 170 легковушек.
В «Беняконях» — 170 легковушек. Очередей из автобусов нет.
В «Григоровщине» на латвийской границе очереди из автобусов нет, стоит 25 легковушек.
В начале недели «Минсктранс» презентовал телеграм-канал, где можно следить за задержками автобусов.
Сообщается, что автобус Вильнюс — Минск иногда отправления из Вильнюса в 8.00, выехал с государственной границы Литвы в сторону столицы Литвы только в 8.44 (автобус АН 8618-7).
А автобус АН 8577-7 Варшава — Минск, иногда отправления в 23.00 из Варшавы должен был выехать в 03.00 из-за длительного прохождения государственных границ.