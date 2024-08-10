закрыть
10 августа 2024, суббота, 11:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Путин так и не понял, во что он влез»

5
  • 10.08.2024, 9:56
  • 10,220
«Путин так и не понял, во что он влез»

Руководство РФ деморализовано прорывом ВСУ в Курскую область.

Военное и политическое руководство РФ парализовано и деморализовано прорывом ВСУ в Курскую область.

Однако подобные операции — это фишка украинцев, которых Кремль до сих пор сильно недооценивает.

Об этом в своем блоге пишет российский аналитик Анатолий Несмиян (Эль Мюрид), передает Диалог.UA.

Он уверен, что «спецоперация» Путина была заранее обречена. «Воевать с противником, который обладает опытом, традициями и ментальностью партизанской войны - это ведь нужно понимать, с чем вы будете иметь дело. Сидор Ковпак с его рейдами по тылам немецкой армии оттягивал на себя германские дивизии и проходил сотни километров. Проблему десятков крупных и сотен небольших партизанских отрядов в Украине и в Белоруссии германское командование так и не решило... Хотя бы поймите тех, кого вы «демилитаризуете». Изучите их, что ли», — отметил российский блогер.

Он считает, что спустя два с половиной года большой войны власти России все также недооценивают украинцев, относясь к ним с презрением.

Это для РФ оборачивается такими историями как в Курской области, где уже четвертые сутки продолжаются бои. И власти РФ сейчас выглядят слабаками.

Украина, отметил Мюрид, отличается от РФ сильными горизонтальными связями, у нее нет такой жесткой вертикали управления, как в РФ. И это ее главное преимущество в нынешней войне.

«Киев использовал свое экзистенциальное отличие - способность к импровизационным действиям», — отметил российский блогер. Это вместе с западным оружием дало отличный результат. И у России уже нет сил на то, чтобы дать серьезный ответ на эту тактику.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

9 августа — День белорусского народа
9 августа — День белорусского народа Андрей Санников
Особый режим для особого политзека
Особый режим для особого политзека Ирина Халип
Неожиданный «черный лебедь» для России
Неожиданный «черный лебедь» для России Иван Яковина
Что пообещал Шойгу Ирану
Что пообещал Шойгу Ирану Леонид Невзлин