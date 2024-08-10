«Путин так и не понял, во что он влез» 5 10.08.2024, 9:56

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Руководство РФ деморализовано прорывом ВСУ в Курскую область.

Военное и политическое руководство РФ парализовано и деморализовано прорывом ВСУ в Курскую область.

Однако подобные операции — это фишка украинцев, которых Кремль до сих пор сильно недооценивает.

Об этом в своем блоге пишет российский аналитик Анатолий Несмиян (Эль Мюрид), передает Диалог.UA.

Он уверен, что «спецоперация» Путина была заранее обречена. «Воевать с противником, который обладает опытом, традициями и ментальностью партизанской войны - это ведь нужно понимать, с чем вы будете иметь дело. Сидор Ковпак с его рейдами по тылам немецкой армии оттягивал на себя германские дивизии и проходил сотни километров. Проблему десятков крупных и сотен небольших партизанских отрядов в Украине и в Белоруссии германское командование так и не решило... Хотя бы поймите тех, кого вы «демилитаризуете». Изучите их, что ли», — отметил российский блогер.

Он считает, что спустя два с половиной года большой войны власти России все также недооценивают украинцев, относясь к ним с презрением.

Это для РФ оборачивается такими историями как в Курской области, где уже четвертые сутки продолжаются бои. И власти РФ сейчас выглядят слабаками.

Украина, отметил Мюрид, отличается от РФ сильными горизонтальными связями, у нее нет такой жесткой вертикали управления, как в РФ. И это ее главное преимущество в нынешней войне.

«Киев использовал свое экзистенциальное отличие - способность к импровизационным действиям», — отметил российский блогер. Это вместе с западным оружием дало отличный результат. И у России уже нет сил на то, чтобы дать серьезный ответ на эту тактику.

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