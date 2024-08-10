Старший брат Tiguan: появились первые фото нового семейного кроссовера Volkswagen 10.08.2024, 10:04

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Новое авто оказалось больше и просторнее своего предшественника.

В интернет попали первые фото Volkswagen Tayron второго поколения. Кроссовер презентуют до конца нынешнего года. О нем рассказали на сайте Carscoops.

Новый Volkswagen Tayron L ждут большие изменения. Если кроссовер первого поколения продавался преимущественно в Китае, то его преемник станет «глобальной» моделью и будет представлен в большем количестве стран. В частности, в США и Канаде он заменит семиместный Volkswagen Tiguan Allspace.

Автомобиль похож на новый Volkswagen Tiguan третьего поколения, однако все же выглядит более агрессивно. У него более широкая решетка радиатора и более выраженные задние крылья, а боковины украшены выштамповками. Версия R Line имеет более выразительный дизайн.

Кроссовер Volkswagen Tayron L построен на той же платформе MQB Evo, что и Tiguan, но длиннее на 133 мм.

Размеры Volkswagen Tayron L:

длина — 4695 мм;

ширина — 1854 мм;

высота — 1685 мм;

колесная база — 2791 мм.

Салон VW Tayron L на фото не показали. Скорее всего, он будет напоминать интерьер Volkswagen Tiguan.

Новый Volkswagen Tayron L сначала предложат с бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 л (160 л. с.) и 2,0 л (186 и 220 л. с.). Позже появится 272-сильный плагин-гибрид.

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