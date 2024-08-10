СМИ: Уволен декан Николая Лукашенко 4 10.08.2024, 10:18

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За последние несколько лет биофак БГУ потерял много ценных специалистов.

Декан биологического факультета БГУ Вадим Демидчик, предположительно, был уволен несколько месяцев назад. Недавно его имя убрали со страницы на сайте биофака, где перечислены сотрудники деканата. Именно на этот факультет несколько лет назад поступил Николай Лукашенко.

Неизвестно, почему Демидчика лишили работы. Но на биофаке называют такую возможную причину: теперь уже экс-декан недостаточно активно увольнял сотрудников факультета по политическим причинам, пишет «Наша Ніва».

И это при том, что за последние несколько лет биофак потерял много ценных специалистов. Например, сильно пострадала кафедра ботаники, откуда по идеологическим причинам уволили несколько опытных преподавателей.

Вадим Демидчик возглавил биологический факультет БГУ в марте 2019-го. Много студентов и выпускников биофака принимали участие в протестах, некоторые из них стали политзаключенными — например, Егор Конецкий, один из фигурантов «дела студентов» и активист «Свободного профсоюза».

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