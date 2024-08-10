На Западе вынесли вердикт Путину 2 10.08.2024, 10:32

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Над Кремлем нависла тень мятежа Пригожина и похода на Москву.

Глава Кремля Владимир Путин в дни операции Сил обороны Украины в Курской области наверняка вспоминает о событиях прошлого лета, когда боевики ЧВК Вагнер с Евгением Пригожиным шли на Москву. Тогда союзники Путина молча ждали, чем все закончится. Дальнейшие проблемы с безопасностью лишь усилят раскол элит в стране-агрессоре России.

В материале Business Insider говорится о том, что развязанная против Украины война все больше распространяется на российскую территорию. Неожиданная атака в Курской области и вовсе унизила войска РФ.

«И комментарии, и критические посты российских военных корреспондентов, и видеозаписи жителей Курской области с мольбами к Путину помочь бездействию местных властей являются сильным, унизительным ударом по репутации российского диктатора ― как человека, гарантирующего россиянам безопасность и защиту. Теперь колонны гражданских автомобилей, которые покидают западную часть области, доказывают, что Путин не способен разобраться в ситуации. И это — существенный удар по его власти», - отметили журналисты.

Удар по имиджу Путина внутри России

В статье также говорится о том, что чем дольше украинская армия будет держаться на российской территории, чем больше расширит свой плацдарм, тем сильнее это навредит публичному имиджу Путину внутри России.

«Путин должен демонстрировать, что границы России надежно защищены, а местное население последствий войны в Украине особо не почувствует», — говорит Business Insider аналитик британского Королевского института объединенных служб (RUSI) Каллум Фразер. Они начнут задумываться, действительно ли Путин подходит для своей должности», - полагают авторы материала.

Тень мятежа Пригожина

По мнению журналистов, Путин в эти дни наверняка вспоминает мятеж Пригожина и ЧВК Вагнер. Тогда соратники главы Кремля молча выжидали, кто же одержит победу. Ситуация показала, что надежных союзников у Путина нет, а дальнейшие проблемы России с безопасностью лишь усилят раскол «элит».

Впрочем, чтобы нужный эффект был закреплен, украинцы должны удержать инициативу в Курской области.

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