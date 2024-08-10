Десятки российских срочников пропали в Курской области после вторжения ВСУ 8 10.08.2024, 10:39

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Родственники «атакуют» Минобороны РФ.

Во время вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на приграничных территориях Курской области находились по меньшей мере несколько десятков солдат-срочников, пишет «Верстка».

Издание поговорило с родственниками семи таких военнослужащих и выяснило, что многие призывники перестали выходить на связь и пропали после начала операции ВСУ.

Сын Светланы, который проходил срочную службу в Судже, написал ей вечером 6 августа, что отправляется «на подкрепление». «Последние остались, остальные уже на подкрепление ушли. Были раненые», — пересказывает Светлана содержание полученного сообщения. По ее словам, больше сын на связь не выходил.

Похожая история произошла с племянником Евгении из Новоалтайска, призванным на срочную службу осенью 2023 года. Она рассказала, что последний раз ее родственник выходил на связь днем 7 августа. До этого он успел сообщить, что жив и не захвачен, но «много срочников попали в плен», кто-то был убит.

На позиции, где находился племянник Евгении, было еще 30 призывников. По его словам, те, кто уцелели, ждали эвакуации. «Сейчас там нигде не безопасно. Гражданских вывозят до сих пор обычные добрые люди. Кто-то своими силами выбирается. Позор. А про срочников вообще никто не вспомнил», — отметила она.

Брат Дилюзы из Башкортостана, который находился на позиции в Суджанском районе вместе с 25-30 другими срочниками, рассказал, что их должны были вывезти «в более спокойное место» 6 августа, однако она до сих пор не знает, произошло ли это, поскольку после того звонка он перестал выходить на связь.

Сын Юлии из Сыктывкара был призван в декабре 2023 года, в Суджанский район попал в апреле 2024 года. Последний раз он выходил на связь в 22:00 5 августа. Матери других срочников сообщили ей, что, когда ВСУ зашли в Курскую область, их сыновья держали оборону и многие попали в плен. Юлия не знает, был ли среди них ее ребенок.

«Когда захватили Гуево, мальчишки из окружения писали матерям, просили помощи. Но мы до Москвы [на горячую линию Минобороны] вообще не можем дозвониться, военкоматы отвечают нам: «Что вы за глупости говорите, их там нет, у них просто забрали телефоны». В общем, за дурочек нас держат. В госпитале Курска нам информацию не дают, говорят, что некогда, раненых очень много», — рассказала она.

6 августа сын Даниил написал Ксении, что украинская армия начала обстреливать их позицию. В итоге его эвакуировали. Позднее Даниил рассказал, что все срочники, которых вывезли вместе с ним, остались живы, а те, кто находился ближе к границе, погибли или были взяты в плен.

Мать Алексея Ольга сообщила, что ее сын служил в воинской части в Брянской области, однако этим летом его перевели на границу в Курскую область. 6 августа он позвонил с чужого телефона, а затем связь с ним полностью пропала. Где он сейчас находится, неизвестно.

Волонтер Яна, готовившая обеды для солдат на границе, рассказала изданию, что в Суджанском районе размещались минимум 15 российских позиций и почти везде были срочники. В частности, на каждом опорном пункте находились от 7 до 30 таких военнослужащих.

Сейчас 52 родственницы пропавших солдат-срочников объединились в попытках найти информацию о своих близких и достучаться до Минобороны.

Между тем ведомство готовится перебросить в Курскую область новую партию срочников из Иркутской области. По данным издания «Люди Байкала», призывникам объявили, что после трехмесячного курса молодого бойца их отправят на границу. Командиры уверяют, что там новоиспеченные солдаты будут якобы «только рыть окопы».

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