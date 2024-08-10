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В Минске продают пассажирский теплоход вместе с причалом

  • 10.08.2024, 10:46
В Минске продают пассажирский теплоход вместе с причалом

Стало известно, сколько за него хотят выручить.

На аукционной площадке «ИПМ-Торги» появилось интересное объявление. С молотка хотят пустить целый теплоход. Продажа больших водных транспортных средств в Беларуси и без того явление редкое, а в Минске так и вовсе редчайшее, пишет Blizko.by.

ООО «Бизнес РМ» продает аассажирский теплоход с двумя причальными понтонами. Все имущество находится на Комсомольском озере, в музейно-парковом комплексе «Победа».

В составе лота три предмета: пассажирский теплоход для перевозки пассажиров на местной линии «Новы Нясвiж» (построен в 1954 году, регистрационный номер РБ-133) и два причальных понтона: «ПП-04» и «ПП-038» (построены соответственно в 1967 и 1976 годах, имеют регномера РБ-135 и РБ-134).

Работоспособность узлов и агрегатов не проверялась. При инструментальном контроле, диагностике, разборке возможно выявление скрытых дефектов.

Стартовая цена лота — 195.000 рублей.

Шаг аукциона составляет 5% от текущей цены. Кроме того, победитель должен будет оплатить 4% от цены продажи лота как вознаграждение организатору торгов, а также 500 рублей затрат. То есть, покупатель должен будет выложить минимум 213.440 рублей, или 68.690 долларов США.

Торги откроются 3 сентября в 11:00.

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