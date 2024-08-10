«Сейчас сознание потеряю»: белоруска показала заваленный белыми грибами стол 6 10.08.2024, 11:03

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Видео вызвало бурю комментариев.

Белоруска опубликовала в TikTok ролик, в котором похвасталась успехами на тихой охоте в августе. Так, автор ролика показала заваленный белыми грибами стол, получилась своеобразная горка из них. Комментаторы пришли в восторг.

«Я сразу думала, полы будут показаны на видео, а тут такая гора грибов», — написала одна комментаторша под роликом.

«Я сейчас потеряю сознание!» — удивилась другая.

Третья рассказала, что за озерами недалеко от Гродно на днях собрала 250 белых за три часа. Кто-то же поделился, что грибы действительно есть, но «очень много червивых».

«А у нас даже поганки не найду (Витебская область)», — пожаловалась еще одна пользовательница TikTok. Ей ответили, что эта область «тоже полна грибов».

«Это уже сейчас снова пошли боровики? С понедельника иду в отпуск и по грибам», — рассказала о своих планах другая.

«Супер, как вам повезло», — не стала скрывать зависть третья.

Автор ролика собрала свой богатый урожай в Гродненском районе 6 августа. И конечно, некоторые комментаторы попросили уточнить место. «Ну, кто же вам секрет откроет. Тайна», — написал один юзер.

«А такое бывает? Я в шоке!» — удивилась урожаю еще одна пользовательница.

Эти виды грибов не следует сушить. А что насчёт старых и чуть-чуть червивых?

Другие рассуждали о том, сколько в этой горе червивых грибов и какую работу по отбору и не только нужно будет сделать человеку.

«А меня все убеждают, что грибов нет. Надо ехать», — резюмировал разговоры один комментатор.

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