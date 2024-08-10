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Что скрывает генерал Лапин?

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  • Андрей Михайлович, «Обозреватель»
  • 10.08.2024, 11:10
  • 6,844
Что скрывает генерал Лапин?

У командующего группировкой РФ на границе с Украиной много «скелетов в шкафу».

Родился будущий генерал-полковник в Казани, Татарстан. Лучше о человеке не расскажет никто, кроме него самого. Еще в бытность генерал-майором в 2013 году Лапин дал интервью Новой газете.

По словам самого Александра Лапина, он родился в рабочей семье в бараке на окраине Казани. «Жили очень бедно. Даже в дальней родне никого не было с высшим образованием, рано потерял отца и, соответственно, раньше многих задумался о том, что должен все взять в свои руки, работать, учиться… И пошел в армию на срочную службу… Службу начал в 1982 году стрелком срочной службы… Попал в Казахстан, в самую глушь, за 200 километров от ближайшего городка. Первые полгода били жестоко, по нескольку раз в день. Первый раз через 8 месяцев написал рапорт о том, что хочу поступить в военное училище, старослужащие меня побили, сказали: не будешь офицером. А я стал... Прослужил 22 месяца и поступил в Казанское танковое училище», - вспоминает Лапин.В принципе мало что изменилось в российском обществе с того периода. Повальная нищета регионов, если хочешь как-то вырваться и выбиться в люди - служи государству или будь бандитом.

Россия всегда была обществом насилия. Оно передается из поколения в поколение «с молоком матери».. Это и подтверждает генерал в том же интервью: «Война — неизбежность. Она была, есть и будет. Это беда, крест нашей цивилизации. Но когда размышляешь о жизни и смерти, о созидании и разрушении, обнаруживаешь во всем этом взаимосвязь. Это и есть война. Она очищает от накопившегося зла, позволяет разрушать старое и строить новое. Но вы сможете узнать ее смысл, ее силу и значение только тогда, когда поймете, что жертвы, ей принесенные, не напрасны..» Ни дать, ни взять. Детские жертвы, беременные и просто женщины, мирные старики , убитые по приказу Лапина в Сириии и в Украине - это все не напрасные жертвы? Они принесены на алтарь Бога войны?

Много исследователей сломают копья в спорах: «Почему? Почему Россия всегда воюет? Ей не хватает земли? Она сможет с ней справиться?» Но как просто очевидно из интервью генерала - цель войны не в этом. Цель войны для России - безусловное насилие , то есть чистое зло. Откуда? Да все оттуда же. Из материнской колыбели.

Кстати, в том же интервью Новой газете сразу после не напрасности жертв генерал изрек: «Главный урок, который война преподнесла лично мне, такой: беречь людей, за которых ты отвечаешь. А как сберечь? В первую очередь научить их выполнять боевую задачу умело и грамотно. Не сберег? Значит, не научил. А за каждым бойцом — не медальон с именем, не строчка в рапорте, а целая жизнь, его родные, его будущие, еще не родившиеся дети. Потеря каждого подчиненного для меня — трагедия «То есть налицо раздвоение сознания, так свойственное российскому руководству и пропагандистам. А этих бойцов в жертву войны приносить не нужно? Они изначально чем-то лучше тех жертв среди мирного населения, которые убиты, замучены, изнасилованы и запытаны по приказу генерала теми же подчиненными и по его личному приказу? У меня только один вопрос - где проходило то голосование, на котором мир выбрал российское гражданское и военное руководство богами и вершителями жизни? Да, и еще . А как эта фраза компелируется с тем, что в октябре 2022 года Командующий группировкой войск РФ в Украине «Центр» генерал-полковник Александр Лапин лично угрожал пистолетом командиру одного из подразделений мобилизованных, которое без приказа отступило с передовой? это же «не строчка в рапорте, а целая жизнь, родные и близкие…» - лживый лицемер.

И здесь же в интервью Лапин произносит: «я убежден, что это Господь Бог учил меня смирению». Это уже растроение сознания. Просто глашатай Алого газавата, объявивший джихад всему миру. Но исходя из концерт происхождения россиян от племен Андрофагов - то есть людоедов в переводе с древнегреческого, все становится кристально ясно и очевидно снова.

А что же говорят о Лапине его знакомые? По словам одного из них: «Карьерному росту способствовали личные качества господина Лапина, - неприхотливый и исполнительный, он не просто выполнял приказы, а «кажется, даже получал удовольствие от их исполнения». Удовольствие от страданий и мучений ни в чем неповинных жертв?

Служба на офицерских должностях Лапина монотонна и обычна. Но все это изменилось с началом развязанной войны в Украине.

17 июля 2014 года был сбит малайзийский Boeing 777, летевший рейсом МН17. Российский генерал Лапин с 2012 по 2014 год являлся командующим 20-й гвардейской общевойсковой армией РФ. В ее состав входит 53-я зенитная ракетная бригада, базирующаяся под Курском. Именно с этой базы, по информации экспертов Bellingcat, на территорию оккупированной Донбасса доставили БУК, из которого 17 июля 2014 года был сбит малайзийский боинг с 298 людьми на борту. Однако российская сторона все претензии — как о причастности российских военных к обстрелу, так и в оказании военно-технической помощи с ПВО сепаратистам — отвергает по сей день.

Затем фамилия Лапина всплыла на Ближнем востоке. Генерал-полковник Александр Лапин является одним из ответственных за массовые бомбардировки гражданского населения даже на территориях, которые находились вдали от позиций повстанцев в Сирии. Стирая сирийские города с женщинами, детьми и стариками в первую очередь, да и с мирными простыми мужчинами-горожанами. Позже Лапин стал главой штаба Воздушно-космических сил России в Сирии. Все генералы, участвовавшие в сирийской бойне ни в чем неповинных людей, получили повышения и стали командующими округов. Ну либо по приезду на родину, спустя несколько недель, покончили с жизнью.

После сирийской кампании Александр Лапин был командующим Центрального военного округа России. С 24 февраля 2022 стал руководителем командования сил «Центр», которые заходили в Украину с территории Беларуси. Это было самое малое военное соединение, главной задачей которого, вероятно, была поддержка взятия Чернигова. Именно его техника маркировалась буквой «О». А входили в «Центр» якобы исключительно бригады из Центрального военного округа РФ, то есть из Сибири, Поволжья и Урала.

1 марта 2022 года представитель регионального Управления сил территориальной обороны Украины «Север» Виталий Кириллов рассказал, что на Черниговщину на технике с маркировкой «О» зашли белорусские войска. Колонна двигалась со стороны Городни в направлении Чернигова. За время полномасштабной войны это была едва ли не единственная официальная новость о вторжении именно белорусских войск. Руководил этим нападением командующий Центральным военным округом России.

Он адепт восстановления Советского Союза и создания единой армии на постсоветском пространстве. Скорее всего, именно поэтому личный состав группы «Центр» (или «О») носил шевроны с флагом СССР вместо уставных шевронов. Об этом вспоминают некоторые свидетели оккупации в приграничных районах Черниговской области, в том числе представители местных властей.

В конце марта телеканал минобороны РФ «Звезда» показал сюжет о том, как «прямо на передовой» происходит награждение военных, «проявивших мужество и героизм» в Черниговской области (армия России в это время отступала с черниговского и киевского направлений).

На этом видео генерал Лапин награждает, среди прочих, собственного сына-танкиста, который руководил неудачным наступлением на украинские Сумы и Чернигов. Это не только конфликт интересов, но ещё и прямое подчинение сына отцу, что запрещено в принципе. Сын Лапина - Денис, 1986 г.р., к 2022 году стал подполковником и командиром 1-го гвардейского танкового полка 2-й гвардейской мотострелковой дивизии.

Лапин попал под огонь критики со стороны главных сторонников войны - Рамзана Кадырова и Евгения Пригожина.

Именно на Лапина глава Чечни, основатель ЧВК «Вагнер» и некоторые провоенные блогеры возлагали ответственность за неудачи российской армии на фронте, в частности за отступление от города Лимана в Донецкой области.Кадыров называл генерала «бездарем» и обвинял в том, что тот не обеспечил необходимыми средствами военных в боях за Лиман, а сам тем временем «отсиживался» в Луганске. Глава Чечни призывал разжаловать генерала до рядового, лишить наград и отправить на передовую «смывать кровью свой позор». Позже он снова раскритиковал Лапина, заявив, что тот отвечал за оборону населенных пунктов Терны, Торское и Ямполовка на севере ДНР, где произошел прорыв украинских войск. По словам Кадырова, он хотел бы поговорить с генералом Лапиным о недавнем прорыве врага в районе линии обороны населенных пунктов Терны, Торское и Ямполовка, которую «без боя пересекли 5 БТРов и 50 «неонацистов» и где ответственным был Лапин. «В итоге, чтобы помочь остановить продвижение противника на его участке, было принято решение о снятии с обороны города Рубежное и переброске одного усиленного батальона и одной роты. Целые сутки переброшенные туда силы не могли найти бойцов Лапина. Пришлось самим держать оборону и затем успешно продвигаться вперед», – добавил он. «Как итог, брошенные им без связи, питания и боеприпасов деморализованные бойцы оказались в н.п. Рубежное, Кременная, откуда их вылавливают до сих пор и возвращают на передовую, но уже проваленную почти до второго рубежа», – написал глава Чечни. Он отметил, что «один в один» повторяется история со сдачей линии обороны Красный Лиман. Генерал Лапин, спустя два дня - 3-го октября 2022 года как-то очень вяло ответил Кадырову по принципу «сам дурак», да и то, не лично, а через чеченского блогера. Кстати, провоенные блогеры также обвиняли Лапина с в поражениях российской армии под Изюмом и Балаклеей и отступлении из Харьковской области, которое было названо минобороны «перегруппировкой».

В октябре 2022 военный фактически был отстранен от исполнения обязанностей, но уже в январе 2023 года был назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил России.

59-летний на тот момент Лапин командовал Центральным военным округом (ЦВО) с 2017 года, а с октября 2018 года по январь 2019-го руководил группировкой российских войск в Сирии. Звание генерал-полковника Лапину было присвоено в 2019 году. Путин демонстративно проигнорировал мнение несистемных игроков вроде Пригожина с Кадыровым и занял сторону официоза.

В июне 2022 года Минобороны России отметило действия группировки «Центр» под командованием Лапина при боях за Лисичанск. (Генерал-полковник Александр Лапин использовал тактику «залить все огнем» - опыт бомбардировок в Сирии - во время боев за Лисичанск, фактически стерев город с лица земли).

Согласно официальному сообщению Минобороны, соединения и воинские части группировки прорвали «хорошо подготовленную оборону украинских войск, разгромили противостоящего противника», а также блокировали Лисичанск с юга во время наступления. Вскоре после этого Лапин был удостоен звания Героя России «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга».

Ну, и напоследок «о сладком». Военный бессеребренник и «кадровая военная косточка», живя исключительно армией и службы, по мелочи то тут, то там «наколядовал себе немножечко чуть-чуть недвижки. Пока младшие офицеры и ветераны второй мировой ютяться в непригодном или съемном жилье.

Квартира у Москве:

– квартира площадью 116.4 м2 по адресу: Москва, пер. Ружейный, д. 3, кв. 205, кадастровой стоимостью 83.7 млн. рублей – квартиры во владении Лапина и жены Лапиной Резеды Вазыховны (вероятно 50/50), оба прописаны в этой квартире; вероятно выдана Лапиным МО РФ, и обладающими парковочным местом (номер 108) в этом же доме;

Квартиры в Казани:

- две соединенные квартиры по адресу: Казань, ул. Сибгата Хакима, д. 51, кв. 554 (площадью 80.2 м2) и кв. 555 (площадью 74.3 м2), кадастровой стоимостью 12.4 млн. рублей, квартиры во владении Лапина и жены (вероятно 50/50), но никто не прописан и владеют парковочным местом (номер 2164) в этом же доме.

Квартира жены в Волгограде:

– трехкомнатная квартира площадью 130.4 м2 по адресу: Волгоград, ул. Ангарская, д. 71, кв. 84, кадастровой стоимостью 5.4 млн. рублей, квартира во владении супруги Лапина;

Имение в Татарстане:

- поместье площадью 297.6 м2 по адресу: Республика Татарстан, Верхнеуслонский р-н, село Введенская слобода, ул. Нагорная, д. 17А, кадастровой стоимостью 9.9 млн. рублей, здание в совместной собственности (с супругой);

Земельный участок в Волгограде:

– земельный участок площадью 765 м2 по адресу «Волгоград, ул. им. Дусева, 34, кадастровой стоимостью 1.6 млн. рублей, находится во владении Лапина или 50/50 с супругой.

Ну и маленький скромный автопарк (по состоянию на 2021 год):

- Land Cruiser 200, 2018 года выпуска, черного цвета, VIN-код JTMHX02J904180477, гос.номер М 177 ЕЕ 797, ;

- HONDA Crosstour, 2013 года выпуска, белого цвета, гос.номер М 757 КВ 152;

- Пежо 308, 2008 года выпуска, серебристого цвета, гос. номер М 757 ОН 34 (сейчас А 496 РЕ 126)

У генерала не маленькая семья.

Помимо супруги Резеды Вазыховны и сына - подполковника Дениса, который руководил всеми зверствами россиян на Черниговщине, у генерала есть еще невестка Лапина (Шатилова) Анастасия Викторовна, уроженка города Тобольска, химик - технолог, подарившая генералу как минимум одного (возможно трех) внуков. Близкие контакты с семьей поддерживает сваха - Елена Шатилова и племянник Артем, сын брата геннадия из Казани.

Вот именно такой генерал, впадающий в демагогию растроенного сознания о святости войны и ее жертв, смиренности перед Богом на словах, и угрозой применения оружия подчиненным, которых надо беречь, возглавляет группировку войск «Север», формирующейся на границе с Украиной, при штатной должности Командующего Ленинградским военным округом (ЛВО).

Андрей Михайлович, «Обозреватель»

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