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На Курской АЭС началась паника

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  • 10.08.2024, 11:24
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На Курской АЭС началась паника

ВСУ находятся уже в 30 км от объекта.

Распложенную в городе Курчатов Курскую атомную электростанцию (АЭС) начали готовить к отражению атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Источники издания «Блокнот» сообщили, что днем 9 августа российские власти перекрыли все подъезды к объекту.

Одновременно «Росатом» объявил о временном сокращении числа персонала на строительстве Курской АЭС-2. Госкорпорация объяснила это решение введением в Курской области режима ЧС федерального уровня.

«Оставшиеся на стройплощадке специалисты ведут работы в соответствии с графиком. Все системы, обеспечивающие ход сооружения энергоблоков, работают штатно», — добавили в «Росатоме».

Между тем источники «Блокнота» утверждают, что «на строящихся блоках атомной станции все обесточено, строители покинули объект».

Курская АЭС, входящая в тройку крупнейших атомных станций в России, питает энергией 19 регионов Центрального федерального округа. Она расположена примерно в 85 километрах от города Суджа, в районе которого российская армия сейчас сражается с подразделениями ВСУ.

Боевые действия идут уже в нескольких десятках километров от Курчатова, обстановка остается напряженной.

По данным z-каналов, украинские силы находятся в районе села Кромские Быки, примерно в 30 километрах от АЭС. В 15 километрах от него проходит трасса Курск — Льгов — Рыльск, контроль над которой позволит ВСУ «двигаться на восток в сторону Курчатова», пишет «Военный осведомитель».

По словам провоенного блогера Alex Parker, Курская АЭС действительно готовится к обороне, поскольку мобильные группы ВСУ по 5-20 человек уже были замечены в Шагарово, в 39 километрах по трассе от объекта.

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