В России заблокировали защищенный мессенджер Signal

В России заблокировали защищенный мессенджер Signal1
- 10.08.2024, 11:31
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Поступают массовые жалобы от пользователей.
Мессенджер Signal заблокирован в России «за нарушение законодательства», с таким заявлением в пятницу, 9 июля, выступил Роскомнадзор. «Доступ к мессенджеру Signal ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях», - заявили в пресс-службе ведомства, передает «Немецкая волна».
Жалобы пользователей на сбои в работе Signal
Российские пользователи жалуются на проблемы в работе мессенджера Signal. Мессенджер невозможно открыть без VPN или включения режима обхода блокировок, сообщили «Важные истории» со ссылкой на данные сервисов «Сбой.рф» и Downradar.
О сбоях в работе Signal, в числе прочих, сообщают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Нижегородской, Самарской, Новосибирской и Свердловской областей. Сообщения о проблемах оставили около двух тысяч пользователей. Telegram-канал «ЗаТелеком» полагает, что российские власти могли начать блокировать Signal.
Эксперты в сфере кибербезопасности считают Signal наиболее безопасным мессенджером для обмена сообщениями, поскольку сервис использует сквозное шифрование. Это позволяет защитить переписку от перехвата оператором сотовой связи и спецслужбами. Signal, в отличие, к примеру от WhatsApp, также не хранит резервные копии чатов на своих серверах.