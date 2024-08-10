В России заблокировали защищенный мессенджер Signal 1 10.08.2024, 11:31

1,408

Поступают массовые жалобы от пользователей.

Мессенджер Signal заблокирован в России «за нарушение законодательства», с таким заявлением в пятницу, 9 июля, выступил Роскомнадзор. «Доступ к мессенджеру Signal ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях», - заявили в пресс-службе ведомства, передает «Немецкая волна».

Жалобы пользователей на сбои в работе Signal

Российские пользователи жалуются на проблемы в работе мессенджера Signal. Мессенджер невозможно открыть без VPN или включения режима обхода блокировок, сообщили «Важные истории» со ссылкой на данные сервисов «Сбой.рф» и Downradar.

О сбоях в работе Signal, в числе прочих, сообщают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Нижегородской, Самарской, Новосибирской и Свердловской областей. Сообщения о проблемах оставили около двух тысяч пользователей. Telegram-канал «ЗаТелеком» полагает, что российские власти могли начать блокировать Signal.

Эксперты в сфере кибербезопасности считают Signal наиболее безопасным мессенджером для обмена сообщениями, поскольку сервис использует сквозное шифрование. Это позволяет защитить переписку от перехвата оператором сотовой связи и спецслужбами. Signal, в отличие, к примеру от WhatsApp, также не хранит резервные копии чатов на своих серверах.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com